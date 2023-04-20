Обвиняемому в подготовке теракта мужчине продлили арест в Петербурге. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд Петербурга принял решение о продлении ареста мужчине, который выстрелил в сотрудника ОМОН. Недавно его обвинили еще и в подготовке теракта. Об этом 20 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд продлил обвиняемому арест еще на два месяца, до 24 июня, - говорится в сообщении ведомства.

У обвиняемого нашли оружие, бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, и листовки с различными надписями, в том числе призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля. С помощью листовок он хотел привлечь внимание большого количества людей.

Напомним, все произошло 24 февраля около Гостиного двора. Пострадавший из-за выстрела сотрудник ОМОН попал в больницу в тяжелом состоянии. Задержанный мужчина сначала признал вину только частично, но потом сознался полностью. Расследование уголовного дела продолжается.