СК проверит питание в школах Петербурга из-за найденного в обеде червяка

СК проверит питание в учебных заведениях из-за опарыша в обеде школьника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В общеобразовательные учреждения Северной столицы скоро нагрянет проверка. Причиной внезапного расследования стали сообщения о ужасном питании для детей и подростков питание. А именно дополнительный источник белка в виде опарыша в обеде одного из учеников. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета города на Неве.

– В сети Интернет появилась публикация, говорящая о ненадлежащей организации школьного питания, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, извивающийся ингредиент оказался о столовой в одной из школ Приморского района города на Неве. Из-за этого исполняющий обязанности руководителя следственного комитета незамедлительно организовал процессуальную проверку.

Ранее spb.kp.ru писала, что после смерти семи сирот в интернате СК Петербурга проводит расследование. Причиной внимания к учреждению стали заявления о том, что воспитанников плохо кормили и связывали.