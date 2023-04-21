Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 10:55

17 нелегальных точек продажи экскурсий закрыли в центре Петербурга

У продавцов отобрали оборудование и рекламные щиты
Анастасия НУРАДИЛОВА
17 нелегальных точек продажи экскурсий закрыли в центре Петербурга.

17 нелегальных точек продажи экскурсий закрыли в центре Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прошел рейд по незаконным точкам продажи экскурсионных билетов. Специалисты проверили Центральный район города. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации в пятницу, 20 апреля.

- Сотрудники обошли территорию Невского проспекта и площади восстания и выявили нарушителей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время рейда у нелегальных продавцов экскурсий отобрали 17 единиц оборудования и девять рекламных щитов.

Напомним, под Петербургом в Ладожском озере выловили первые 50 тонн корюшки. Стоимость рыбы установилась в пределах 130-590 рублей за килограмм. Хорошая цена замечена в Новой Ладоге.