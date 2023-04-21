17 нелегальных точек продажи экскурсий закрыли в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прошел рейд по незаконным точкам продажи экскурсионных билетов. Специалисты проверили Центральный район города. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации в пятницу, 20 апреля.

- Сотрудники обошли территорию Невского проспекта и площади восстания и выявили нарушителей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время рейда у нелегальных продавцов экскурсий отобрали 17 единиц оборудования и девять рекламных щитов.

Напомним, под Петербургом в Ладожском озере выловили первые 50 тонн корюшки. Стоимость рыбы установилась в пределах 130-590 рублей за килограмм. Хорошая цена замечена в Новой Ладоге.