Девушка-мотоциклист пострадала в жестком ДТП на улице Ильюшина в Петербурге

Девушку госпитализировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия в Приморском районе Северной столицы. Авария случилась вечером 21 апреля на пересечении улиц Ильюшина и Планерной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На дороге столкнулись автомобиль «Хендай», за рулем которого находился 21-летний гражданин ближнего зарубежья, и мотоцикл «Дукати» под управлением 26-летней девушки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В аварии пострадала водитель мотоцикла. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, в этот же день на улице Савушкина в аварии пострадал 16-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.