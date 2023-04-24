Более 30 случаев заражения корью зафиксировали в Петербурге с начала года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге растет заболеваемость корью. С начала года врачи выявили 31 случай заболевания. Восемь из них – завозные. Известно, что среди заболевших 13 детей. Об этом 24 апреля сообщается в постановлении главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой.

- Это считается высоким показателем, потому что в период с 2020 по 2022 годы в городе были зафиксированы только единичные случаи заболеваемости, - следует из опубликованного документа.

Напомним, работодателей в Северной столице обязали обеспечить иммунизацию иностранных сотрудников. Граждане других государств, которые приехали в Петербург работать, должны поставить прививки до 31 декабря текущего года.

Руководителям организаций придется каждый понедельник отчитываться о ситуации в компании и предоставлять отчет, сколько иностранцев уже поставили прививки от заболевания.