СК расследует ссору соседей после причинения химического ожога 6-летней девочке в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Петербурга разбираются в неприятном инциденте после сообщения о том, что маленькая девочка получила химический ожог из-за конфликта ее отца с другим мужчиной. Все произошло 24 апреля во дворе дома на Русановской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Мужчина распылил содержимое газового баллончика в сторону другого мужчины и его шестилетней дочери. Девочка получила ожог глаза, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Малышке оказали медицинскую помощь и после этого отпустили домой на амбулаторное лечение. Следователи Невского района Петербурга проводят доследственную проверку и проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все детали конфликта.

Напомним, мужчина с газовым баллончиком работает врачом-стоматологом в частной клинике. Доктор выгуливал своего шпица без намордника. Поэтому отец девочки сделал ему замечание. Из-за этого соседи начали спорить.