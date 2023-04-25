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НовостиОбщество25 апреля 2023 16:28

Движение троллейбусов закроют на три ночи из-за ремонта в Петербурге

Ограничения будут действовать с 25 по 28 апреля
Элеонора КУРЮМОВА
Движение троллейбусов по Новороссийской улице закроют на три ночи.

Движение троллейбусов по Новороссийской улице закроют на три ночи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Любителям полуночных прогулок в Северной столице придется на несколько дней либо изменить график, либо раскошелиться на такси. Поскольку троллейбусное движение по Новороссийской улице закроют на это время. Здесь дорожные работники будут ремонтировать контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

– В период с 25 по 28 апреля ограничат движение в городе на Неве в промежутке с 23:30 до пяти утра, – уточнили в пресс-службе организации.

Столичный троллейбус номер шесть выедет от конечной станции «Светлановский проспект». Оттуда через действующую трассу доберется до остановки «Площадь Мужества».

Ранее spb.kp.ru писала, что движение по Невскому проспекту Петербурга перекрыли на время репетиции парада Победы 25 апреля. Из-за этого центр города встал в жесткие пробки.