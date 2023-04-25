«Нужна спасательная операция»: Пираты впервые вышли на связь после захвата судна с тремя российскими моряками в Красном море

Пираты впервые вышли на связь после захвата судна. Фото: предоставлено «КП»

17 апреля прогулочное судно «30 minutes» вышло из порта Джизан в Саудовской Аравии. Транспорт с тремя россиянами, в том числе одним петербуржцем, направлялся в сторону порта Джибути. Но на следующий день экипаж перестал выходить на связь. Как стало известно, корабль захватили пираты. Об этом spb.kp.ru сообщила супруга капитана Надежда.

– После вечернего сеанса связи, около часа ночи, яхта перестала выходить на связь. Отключилась и система отслеживания судов, – рассказала женщина.

Известно, что о случившемся уже сообщили посольству России в Саудовской Аравии, а также представителям береговой охраны государства. Со слов жены капитана, в курс дела ввели международные организации, занимающиеся спасением на водах и борьбе с пиратством. Привлекли и вооруженные силы стран, имеющих базы в регионе, а также дипломатических сотрудников, граничащих с регионом поиска государств.

К слову, от экипажа уже неделю нет новостей. Родственники планируют проводить спасательную операцию.

Ранее spb.kp.ru писала, что судно с тремя российскими моряками бесследно исчезло в Красном море.