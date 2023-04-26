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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 22:26

75 человек эвакуировали из пожара в Гостиничном комплексе в Петергофе

Пожар тушили более часа
Элеонора КУРЮМОВА
75 человек эвакуировали из пожара в Гостиничном комплексе.

75 человек эвакуировали из пожара в Гостиничном комплексе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, ранее пожарные пытались усмирить стихию, решившую размяться в гостиничном комплексе в Петергофе вечером во вторник, 25 апреля. Как выяснилось позже, из-за пламени пришлось эвакуировать из здания суммарно 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу.

– Из здания вывели 36 человек персонала и 39 проживающих, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писала spb.kp.ru, сообщение о пожаре в Петродворцовом районе спасатели получили в 17:40. По уточненной информации, в подвале двухэтажного гостиничного комплекса загорелся кабель, светильники и другое электрооборудование на четырех квадратных метрах. В 18:11 пожар локализовали, а уже в 18:47 спасатели смогли полностью потушить пламя. Как стало известно, сведения о пострадавших не поступали. Боролись в этот день с разъяренной стихией 20 специалистов.