Массовое разделение отходов введут в Петербурге в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются повсеместно ввести практику раздельного сбора мусора. Об этом 26 апреля 2023 года заявил губернатор Александр Беглов во время выступления в Законодательном собрании города. Он отметил, что сейчас будет запущен пилотный проект.

- В этом году переходим к массовому разделению отходов. Сегодня есть более семи тысяч площадок для сбора, это четвертая часть от всего объема, - сказал градоначальник.

Александр Беглов сообщил, что в 2022 году было собрано и передано на переработку 720 тонн вторичного сырья. Ожидается, что 100 процентного уровня переработки город достигнет к 2030 году.

На данный момент Петербург производит 2,5 миллиона тонн бытовых отходов в год, Ленобласть еще 700 тонн. Ожидается, что заводы по переработке мусора появятся в области.