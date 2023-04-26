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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 14:33

Депутата ЗакСа Елену Рахову обвиняют в мошенничестве по делу о махинациях в школе Калининского района на 28 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается
Анастасия НУРАДИЛОВА
Депутата ЗакСа Елену Рахову обвиняют в мошенничестве по делу о махинациях в школе Калининского района на 28 млн рублей.

Депутата ЗакСа Елену Рахову обвиняют в мошенничестве по делу о махинациях в школе Калининского района на 28 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутата Законодательного собрания от «Единой России» Елену Рахову обвиняют в мошенничестве. На нее возбудили уголовное дело после нашумевшей истории с махинациями в одной из школ Калининского района, когда зарплаты выплачивали сотрудникам, которые фактически в учреждении не работали.

- Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве в организованной группе в особо крупном размере, - рассказал источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Известно, что директор школы тоже обвиняется в такой же статье.

Напомним, по версии следствия, руководитель учреждения устраивала на работу своих родственников и знакомых, которые на самом деле не приходили в школу, а только числились в штате. Таким способом незаконно получено около 28 миллионов рублей.