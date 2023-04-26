Бывший автозавод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург». Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший завод Nissan в Петербурге переименуют в «Лада Санкт-Петербург». С таким предложением выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

- Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» – ООО «Лада Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Напомним, в среду глава города Александр Беглов выступил перед депутатами с ежегодным отчетом. Он рассказал, что первый автомобиль «Лада» на заводе «АвтоВАЗ» выпустят в Петербурге в середине июня. До конца года планируется собрать 10 тысяч таких машин. А в дальнейшем собираются наладить производство до 30 тысяч машин в год.

Новые автомобили получат название X-Cross. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.