Электричество вернули в дома на Петроградской стороне спустя час после массового сбоя

Электричество вернули в дома на Петроградской стороне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В домах на Петроградской стороне Северной столицы во второй половине дня 26 апреля массово отключили электричество. Но специалисты Ленэнерго оперативно вернули свет в дома жителей Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Отключение произошло из-за технического нарушения на оборудовании мощностью в десять киловатт в районе Петроградской набережной, – уточнили в Ленэнерго.

Как уточнили в пресс-службе, уже к 16:12 электроснабжение восстановили во всех помещениях. Ранее очевидцы сообщали о массовом отсутствии света на нескольких улицах сразу. Блэкаут накрыл проспект Медиков, улицу Академика Павлова и Аптекарскую набережную. Как стало известно, на набережной Карповки не работали даже светофоры.

Ранее spb.kp.ru писала, что в многоквартирных домах на юго-западе Петербурга отключили свет, Интернет и воду из-за сломанной сети.