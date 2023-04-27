Торговый центр построят на месте прокатной мастерской Невского завода в Петербурге

ТРК построят на месте прокатной мастерской Невского завода. Фото: www.google.com/maps

Новый торгово-развлекательный комплекс возведут на месте бывшей прокатной и сталелитейной мастерской Невского завода в Северной столице. Как стало известно, план реконструкции объекта уже выдал городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Площадь нового ТРК, расположенного на проспекте Обуховской обороны, предварительно планируется чуть более девяти тысяч квадратных метров, – говорится в перечне градостроительных планов земельных участков города на Неве.

К слову, ранее Невский завод признали памятником регионального значения. Хотя его внешний вид далек от презентабельного и больше напоминает излюбленную любителями острых ощущений заброшку.

Ранее spb.kp.ru писала, что бывший автозавод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург». Как стало известно, депутаты согласились использовать наименования города