Аналоги Stradivarius и Pull&Bear откроются в Петербурге

Аналоги Stradivarius и Pull&Bear скоро появятся в Северной столице. Фото: www.google.com/maps

Бренды, пришедшие на место когда-то любимых жителями Северной столицы Stradivarius и Pull&Bear, открыли первые точки в России. Теперь пошопиться петербуржцы смогут в магазинах Dub и Vilet. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ «Мега».

– Это новые фирмы одежды для молодежи, любящей стиль и получающей от жизни удовольствие. Эти бренды – способ самовыражения, – говорится в сообщении.

К слову, открытие планируется совсем скоро – в мае. В Северной столице и других городах России появится около 50 магазинов Maag, Dub, Vilet, а также бренда Ecru. Все они будут представлены в ТРК «Мега». Центры этой группы работают в Москве, городе на Неве, а также в Самаре, Ростове-на-Дону, Адыгее, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде.

Ранее spb.kp.ru писала, что эстонский бренд открыл первый магазин на Невском проспекте.