Петербуржца приговорили к 15 годам колонии за изготовление крупной партии наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

44-летнего жителя Северной столицы приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Как стало известно, его обвинили в производстве большого количества наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

– Осужденный изготавливал запрещенные средства вместе с сообщником, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Как уточнили правоохранители, нарушитель вместе с другим фигурантом приобрел набор химических реактивов и прекурсоров, необходимую для преступления лабораторную посуду, а также средства защиты. К слову, его пособник уже был ранее судим по аналогичной статье. Лабораторию они оборудовали в СНТ Ромашка Кингисеппского района Ленинградской области. Всего осужденному вместе с напарником удалось сварить более 27 килограммов психотропного вещества, которое при обыске изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее spb.kp.ru писала, что находящегося в розыске за изготовление наркотиков мужчину задержали в Петербурге.