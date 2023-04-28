25 человек эвакуировали из пожара на Невском проспекте

25 человек эвакуировали из пожара в Северной столице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 28 апреля пожар вспыхнул в Центральном районе Северной столицы. Из загоревшегося здания спасатели эвакуировали 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, загорелась мансарда пятиэтажного здания в 67 доме на Невском проспекте. Очевидцы сообщили о возгорании спасателям в 20:26. Пожарные, со слов свидетелей происшествия, прибыли на место возгорания уже через три минуты и принялись усмирять стихию. Чтобы успокоить последние языки пламени потребовалось 25 сотрудников МЧС, целых пять пожарных машин и чуть меньше часа времени. К слову, в Сети также появилась и видеозапись с охваченным огнем помещением.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар вспыхнул в частном доме в Ленобласти. К счастью, никто не пострадал.