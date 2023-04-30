Мигрант надругался над 11-летней девочкой в Металлострое

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина приставал к 11-летней девочке в магазине в Металлострое. Все произошло вечером 28 апреля на Школьной улице. Позже полицейские задержали 46-летнего мигранта из Узбекистана. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- У матери 11-летней девочки принято заявление о насильственных действиях сексуального характера. Изъяты записи с камер наблюдения магазина, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что срок миграционного учета мужчины истек три месяца назад.

Напомним, накануне мигрант изнасиловал 20-летнюю москвичку на Финском заливе. Сначала он вывез пьяную девушку за город, надругался и оставил одну на берегу. Пострадавшая обратилась в полицию.