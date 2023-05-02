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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:52

Поиски пропавшей год назад 19-летней студентки из Петербурга завершились трагедией

Девушку нашли погибшей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девушку нашли погибшей. Фото: "Лиза Алерт"

Девушку нашли погибшей. Фото: "Лиза Алерт"

Полицейские и волонтеры Петербурга в течение четырех месяцев искали в городе 19-летнюю студентку, которая внезапно пропала в декабре прошлого года. Девушка ушла из дома 26 декабря в неизвестном направлении и не вернулась.

- Найдена. Погибла, - коротко сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшей девушки составлял 167 сантиметров. Она нормального телосложения с карими глазами и темно-русыми волосами. В день исчезновения на ней было надето бирюзовое пальто, светлые штаны, светлые кроссовки.

- Мы сегодня закрыли ее поиск со статусом «найдена, погибла» по сообщению полиции. Подробностей никаких не знаем, - добавили в пресс-службе «Лиза Алерт».

Напомним, накануне в Выборге подросток нашел три пакета с человеческими конечностями. Следователи Ленобласти выясняют, кому принадлежали части тела, и кто убил жертву.