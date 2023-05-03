Спасатели достали труп мужчины из колодца в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбург помогали достать тело неизвестного из колодца на дачном участке. Все произошло вечером 2 мая в Кировском районе на территории СНТ «Заря». Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- В колодце обнаружено тело неизвестного. Погибшего мужчину достали и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении поисково-спасательной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что к специалистам обратился мужчина, владелец дачного участка, на котором он не бывал уже в течение двух лет. Находка жутко испугала петербуржца: он посмотрел в колодец и увидел человеческие кости.

Сейчас следователи выясняют, кому принадлежит тело. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.