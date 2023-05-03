Суд отправил в колонию на 11 лет мужчину за попытку поджечь военкомат в Выборге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Выборга, которого признали виновным в содействии террористической деятельности. Мужчина из Ленинградской области вступил в преступный сговор с жителем Украины. Вместе они собирались поджечь военный комиссариат Выборга. Приговор суда уже вступил в законную силу.

- Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Три года он проведет в тюрьме, а остальные восемь лет – в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на один год, - говорится в сообщении пресс-службы Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, недавно неизвестные подорвали линию электропередач в Ленинградской области. Все произошло в Гатчинском районе региона. Со второй опоры специалисты сняли снаряд со взрывателем, тем самым ликвидировали еще один запланированный взрыв. Никто не пострадал.