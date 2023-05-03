Завершены поиски без вести пропавшей 19-летней девушки из Петербурга

Поиски без вести пропавшей 19-летней петербурженки завершились «хэппи-эндом». Фото: vk.com/lizaalert_piter

Ранее spb.kp.ru писала, что 19-летняя петербурженка ушла из дома 28 апреля и пропала без вести. Но уже 3 мая усилиями волонтеров «ЛизыАлерт» девушку все-таки удалось найти. Об этом сообщили в официальном сообществе отряда в социальной сети в ВКонтакте .

– Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, – поделились радостной новостью сотрудники организации.

Напомним, что о начале поисковой операции волонтеры рассказали вечером 2 мая. К тому моменту местоположение пропавшей оставалось неизвестным уже четыре дня. По соцсетям моментально разлетелись ориентировки на петербурженку, а в комментариях появилось множество сообщений с возможными версиями. К счастью, все закончилось «хэппи-эндом».

Несмотря на хороший финал и многочисленные вопросы от пользователей, волонтеры «ЛизыАлерт» из этических соображений, как всегда, воздержались от комментариев с подробностями пропажи и обнаружения человека.