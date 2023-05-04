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НовостиОбщество4 мая 2023 10:07

Вход в Артиллерийский музей будет бесплатным 9 мая в Петербурге

Его коллекция насчитывает более 850 тысяч экспонатов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Вход в Артиллерийский музей будет бесплатным 9 мая в Петербурге.

Вход в Артиллерийский музей будет бесплатным 9 мая в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы и гости города 9 мая смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей. Его коллекция насчитывает более 850 тысяч экспонатов, а экспозиции охватывают время от 15 века до наших дней. О бесплатном входе в праздничный день сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы 4 мая.

- Среди экспонатов можно увидеть кольчугу и шлем русского воина, пушку Петра I, броневик, аналогичный тому, на котором выступал Ленин, «Катюшу» и многое другое, - рассказали в ведомстве.

Артиллерийский музей находится по адресу: Александровский парк, 7. В День Победы учреждение будет работать с 11 до 18 часов.

Напомним, накануне стало известно, что воздушного парада в Петербурге 9 мая не будет. Другой день его проведения в очном формате не рассматривается. Особые меры безопасности предпринимать не планируется. Об этом сообщили на пресс-конференции.