Вход в Артиллерийский музей будет бесплатным 9 мая в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы и гости города 9 мая смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей. Его коллекция насчитывает более 850 тысяч экспонатов, а экспозиции охватывают время от 15 века до наших дней. О бесплатном входе в праздничный день сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы 4 мая.

- Среди экспонатов можно увидеть кольчугу и шлем русского воина, пушку Петра I, броневик, аналогичный тому, на котором выступал Ленин, «Катюшу» и многое другое, - рассказали в ведомстве.

Артиллерийский музей находится по адресу: Александровский парк, 7. В День Победы учреждение будет работать с 11 до 18 часов.

Напомним, накануне стало известно, что воздушного парада в Петербурге 9 мая не будет. Другой день его проведения в очном формате не рассматривается. Особые меры безопасности предпринимать не планируется. Об этом сообщили на пресс-конференции.