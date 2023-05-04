Самокатчик сбил 63-летнюю петербурженку на Троицком мосту

Женщину отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионерка сильно пострадала из-за водителя самоката, который сбил ее на Троицком мосту. Женщина переходила дорогу, но ей по ноге проехался самокат. Пожилая петербурженка упала на землю и получила травмы. Об этом пишет «Мойка 78».

- Самокат переехал ногу пожилой женщине. Она сильно ударилась головой, когда упала на землю. Врачи диагностировали пенсионерке перелом лобной кости. Петербурженку поместили в нейрохирургическое отделение, - сообщает издание.

Известно, что пострадавшую отвезли в Елизаветинскую больницу. Сейчас ей оказывают помощь врачи.

Напомним, накануне трое школьников с пистолетом напали на 54-летнего мужчину. Подростки назначили ему встречу якобы для покупки долларов США. А потом угрожали и требовали отдать эти деньги. Позже школьников нашли и задержали.