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НовостиПроисшествия4 мая 2023 12:19

Жительницу Ленобласти будут судить по делу об убийстве подруги во время застолья

Женщина зарезала приятельницу из-за ссоры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жительницу Ленобласти будут судить по делу об убийстве подруги во время застолья.

Жительницу Ленобласти будут судить по делу об убийстве подруги во время застолья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Ленобласти будут судить женщину по делу об убийстве подруги. По версии следствия, 31 января во время ссоры обвиняемая изрезала ножом свою оппонентку. Девушка погибла на месте из-за полученных травм. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Девушки вместе выпивали, но между ним возник конфликт. Удары ножом пришлись на жизненно важные органы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу и собираются передать уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне в Петербурге самокатчик сбил 63-летнюю женщину на Троицком мосту. Сначала самокат переехал ей ногу, а потом пенсионерка упала на землю и получила перелом лобной кости. Ее отвезли в больницу.