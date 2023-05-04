Уголовное дело возбудили на повредившего поклонный крест пьяного хулигана из Петербурга

Уголовное дело возбудили на повредившего поклонный крест пьяного хулигана. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Уголовное дело возбудили на пьяного работника одного из ресторанов Северной столицы. Его обвиняют в хулиганстве. Как стало известно, парень в ночь с 3 на 4 мая на Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» повредил поклонный крест. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Полиция задержала троих нарушителей порядка, сломавших православное монументальное сооружение, посвященное Георгию Победоносцу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что при акте вандализма присутствовали еще двое знакомых хулигана. Но, с их слов, они находились в таком неконтролируемом состоянии, что попросту не успели остановить разошедшегося друга. Вся троица принесла извинения в отделе полиции, раскаялась и пообещала больше так не делать. К слову, один из задержанных даже уточнил, что он крещеный и свои же действия осуждает.

Ранее spb.kp.ru писала, что трое пьяных петербуржцев сломали поклонный крест на Греческой площади.