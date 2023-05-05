Движение на Биржевом мосту в Петербурге полностью восстановят к вечеру 8 мая

Движение на Биржевом мосту восстановят к вечеру 8 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основной ремонт на Биржевом мосту практически полностью завершен. Но окончательно демонтируют все вспомогательные опоры в течение следующих трех дней. Планируется. что для движения транспорта и пешеходов мост окончательно откроют к вечеру 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Оборудование на Биржевом поменялось полностью. Механический привод уступил место гидравлическому, а все ручные процессы стали автоматизированными. Все теперь сложнее, но надежнее, – пояснил начальник бригады механиков Биржевого моста Дмитрий Майоров.

В Смольном также добавили, что работы на переправе продолжатся совсем скоро: инженеры настроят все оборудование, системы управления, видеообзора и сигнализации. Все это, как подчеркнули в правительстве, необходимо для того, чтобы мост справился с полноценными навигационными нагрузками.

Ранее spb.kp.ru писала, что движение на Биржевом мосту закроют 29 апреля.