Исторический памятник «Дом Л.А. Орбели» загорелся в Ленобласти

«Дом Л.А. Орбели» загорелся в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральный объект культуры «Дом Л.А.Орбели» загорелся в селе Павлово Всеволожского района. Как стало известно, на место происшествия в Ленобласти уже выехали пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Огонь охватил памятник, построенный в 1935 году. Для того, чтобы потушить стихию на место вызвали ближайшие спасательные подразделения областной противопожарной службы, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Но на видео, опубликованными очевидцами в социальной сети Вконтакте, заметно, что языки пламени яростно вырываются из окон второго этажа. Напомним, что в годы войны в доме-памятнике размещался штаб 30-го Гвардейского Стрелкового корпуса.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Советском проспекте в Петербурге.