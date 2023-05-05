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НовостиПроисшествия5 мая 2023 17:00

Исторический памятник «Дом Л.А. Орбели» загорелся в Ленобласти

На место уже выехали пожарные
Элеонора КУРЮМОВА
«Дом Л.А. Орбели» загорелся в Ленобласти.

«Дом Л.А. Орбели» загорелся в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральный объект культуры «Дом Л.А.Орбели» загорелся в селе Павлово Всеволожского района. Как стало известно, на место происшествия в Ленобласти уже выехали пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Огонь охватил памятник, построенный в 1935 году. Для того, чтобы потушить стихию на место вызвали ближайшие спасательные подразделения областной противопожарной службы, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Но на видео, опубликованными очевидцами в социальной сети Вконтакте, заметно, что языки пламени яростно вырываются из окон второго этажа. Напомним, что в годы войны в доме-памятнике размещался штаб 30-го Гвардейского Стрелкового корпуса.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Советском проспекте в Петербурге.