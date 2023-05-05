Пожар в доме Л.А.Орбели локализовали на площади 180 «квадратов» в Ленобласти

Пожар в доме Л.А.Орбели локализовали до 180 «квадратов». Фото: vk.com/st.petersburgnews

Сильный пожар вспыхнул в Ленобласти. Как выяснилось, яростное пламя заняло второй этаж федерального объекта культуры. Сейчас пожар в доме Л.А.Орбели в поселке Павлово удалось локализовать усилиями бригады спасателей до площади в 180 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Для тушения пожара в доме-памятнике во Всеволожском районе вызвали ближайшее пожарное подразделение, – ранее уточняли в пресс-службе.

Накануне spb.kp.ru писала, что исторический памятник возрастом почти 90 лет – «Дом Л.А. Орбели» – загорелся в Ленобласти. К слову, в прошлом столетии здесь располагался штаб 30-го Гвардейского Стрелкового корпуса. Несмотря на то, что на месте происшествия уже работают спасатели, причины возгорания по-прежнему неизвестны. Сведения о пострадавших также не поступали. Видео с охваченным огнем зданием активно распространяется в Сети.