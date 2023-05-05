Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 18:32

Почти 200 памятных мероприятий ко Дню Победы пройдет в Петербурге

Элеонора КУРЮМОВА
198 памятных мероприятий ко Дню Победы пройдут в Петербурге.

198 памятных мероприятий ко Дню Победы пройдут в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице на заседании координационного совета по делам ветеранов региона обсудили предстоящий День Победы. Как выяснилось, в городе запланировано 198 памятных и траурно-торжественных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Акция «Бессмертный полк» пройдет в разных форматах, в том числе и онлайн, – уточнили в пресс-службе правительства города на Неве.

Как уточнили в Смольном, основные события пройдут с 7 по 9 мая. Откроет праздничную программу вечерний концерт в Ледовом дворце. Церемония возложения цветов по традиции состоится на мемориальном Пискаревском кладбище 8 мая. А утро 9 числа начнется на Дворцовой площади с военного парада. Завершится празднование салютом в десять часов вечера, который дадут от Петропавловской крепости.

Ранее spb.kp.ru писала, что ветераны Ленинградской области получат выплаты ко Дню Победы.