Пробка у метро «Московская» образовалась из-за дорожных работ

Движению транспорта мешают дорожные работы.

Десятибалльный автомобильный затор у станции метро «Московская» связан с дорожными работами. По данным ГАТИ, на участке от площади Победы до Бассейной улицы чинят асфальт. Работы выполняет АО «АБЗ-Дорстрой».

Ремонт стартовал здесь еще 24 апреля, пробки могут беспокоить местных автомобилистов аж до 4 июня. Карта Государственной административно-технической инспекции обозначала на Московском проспекте еще и несколько бригад Водоканала. Якобы аварийщики устраняют вблизи нескольких домов дефекты. В пресс-службе предприятия Spb.kp.ru заверили, что сейчас их сотрудников там нет, как и дефектов.

- Дефектов на сетях на данном участке нет. Сети Водоканала исправны, работают в штатном режиме, - отметили в пресс-службе.

Вероятнее всего, карта ГАТИ не обновила данные по всем работам на проспекте. Водоканал действительно приезжал сюда, но в четверг и пятницу. На данный момент все заторы на Московском проспекте и прилегающих к нему улицах связаны только с работой дорожных ремонтных служб. Движение по-прежнему затруднено на Московском и Ленинском проспектах, на улицах Ленсовета и Типанова, Демонстрационном проезде.