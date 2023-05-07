Комздрав заявил, что мать умершего в Колпино 10-летнего мальчика сама не отдала его скорой

Комздрав Петербурга назвал настоящую причину отказа госпитализации 10-летнего мальчика, который в итоге не дождался помощи и умер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резонансная смерть 10-летнего мальчика из Колпинского района Петербурга обрастает новыми подробностями. Ранее сообщалось о том, что ребенка с множеством хронических заболеваний дважды отказались госпитализировать медики скорой помощи. Мать пожаловалась полицейским, что врачи просто назначили сыну лечение и якобы не захотели забрать его в больницу. Через сутки у мальчика посинели губы. Женщина вызвала скорую в третий раз, но мальчик уже был мертв. В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили spb.kp.ru, что ситуация была неверно подана только со стороны пострадавших.

- По информации райздрава Колпинского района, это сама мать отказалась госпитализировать ребенка два раза. А на третий раз врачи приехали на клиническую смерть. У медиков на руках имеется подписанный отказ матери, - заявили редакции в комздраве Петербурга.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту трагедии. Судмедэксперты устанавливают причину смерти ребенка.