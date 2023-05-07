10-летний мальчик умер в Петербурге после отказа двух скорых от его госпитализации

Четвероклассник умер в Колпино после того, как его отказались госпитализировать две скорые.

В Петербурге расследуют смерть 10-летнего мальчика, которого отказались госпитализировать сразу две бригады скорой помощи. Вечером в пятницу, 5 мая, мама четвероклассника вызвала врачей на дом в Колпино в первый раз. Медики прибыли на место, осмотрели ребенка, но посчитали, что увозить в больницу его не требуется. Мальчику назначили лечение. Но на следующий день, 6 мая, ребенку стало хуже.

В 15:00 домой приехала вторая по счету скорая. Они согласились с предыдущими коллегами о том, что госпитализация не требуется, и уточнили лечение. Однако уже через два часа напуганная мать заметила, что у сына посинели губы. Она срочно еще раз вызвала скорую, но тем оставалось только констатировать смерть мальчика.

- Медики пытались реанимировать ребенка, но это не помогло, - уточнил источник АН «Оперативное прикрытие» из правоохранительных органов. – Известно, что мальчик с детства инвалид с целым списком хронических заболеваний. Его воспитывает только мать, но семья благополучная.

Добавим, что труп мальчика-инвалида отправили в морг на судмедэкспертизу, где установят его причину смерти. Тем временем проверку по факту трагедии проводит следственный отдел Колпинского района.

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