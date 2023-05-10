Суд арестовал петербуржца, который перерезал горло посетителю бара на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Северной столицы вынес приговор мужчине, который перерезал горло другому посетителю бара на Васильевском острове. Жуткий инцидент произошел в ночь на 9 мая на Среднем проспекте. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Пострадавший погиб в больнице. Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял решение арестовать его на два месяца, до 8 июля. Обвиняемый не возражал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, мужчины были пьяными. Началась ссора. Тогда один из них перерезал другому горло и задел сонную артерию. Злоумышленник сбежал, а другие гости увеселительного заведения вызвали скорую и полицию. Через час после случившегося пострадавший умер из-за тяжелого ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».