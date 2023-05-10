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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:27

Суд арестовал петербуржца, который перерезал горло посетителю бара на Васильевском острове

В СИЗО он будет, как минимум, два месяца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд арестовал петербуржца, который перерезал горло посетителю бара на Васильевском острове.

Суд арестовал петербуржца, который перерезал горло посетителю бара на Васильевском острове.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Северной столицы вынес приговор мужчине, который перерезал горло другому посетителю бара на Васильевском острове. Жуткий инцидент произошел в ночь на 9 мая на Среднем проспекте. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Пострадавший погиб в больнице. Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял решение арестовать его на два месяца, до 8 июля. Обвиняемый не возражал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, мужчины были пьяными. Началась ссора. Тогда один из них перерезал другому горло и задел сонную артерию. Злоумышленник сбежал, а другие гости увеселительного заведения вызвали скорую и полицию. Через час после случившегося пострадавший умер из-за тяжелого ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».