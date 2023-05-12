Дмитрий Медведев 12 мая выступит на пленарном заседании ПМЮФ

Медведев выступит на пленарном заседании ПМЮФ. Фото: СОЦСЕТИ

На пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в пятницу, 12 мая традиционно выступит зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Темой мероприятия станет «Суверенитет в праве». Информация об этом появилась на сайте форума.

– Заседание пройдет в Зале конгрессов. Продлится всего два часа: с 15:30 до 17:30. Также дискуссию будут транслировать на сайте, – говорится в на странице мероприятия.

Кроме Дмитрия Медведева участвуют в заседании и дискуссии министры юстиции Индонезии, Египта, Ирана, представитель Верховного суда Индии, а также другие зарубежные гости. К слову, модерировать обсуждение будет ведущая телеканала «Россия-24» Александра Суворова.

Напомним, что одиннадцатый Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 11 по 13 мая. Ранее spb.kp.ru писала, что в нем примет участие глава СК России.