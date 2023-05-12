Тысячи мальков выпустят в акваторию Невы на Празднике корюшки в Петропавловской крепости

Праздник корюшки пройдет 13-14 мая в Петропавловской крепости. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 11 мая, состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Празднику корюшки. Организаторы фестиваля рассказали о его значимости для Петербурга и предстоящей программе.

Спикеры говорили об исторической связи Северо-Западного региона и ароматной рыбки.

- Второй год мы проводим этот праздник на территории Петропавловской крепости. Там, где зарождался наш город, где Петр I заложил основу строительства нашего великого города - морской столицы России, - отметил на пресс-конференции директор Морской академии имени адмирала Виктор Никитин.

Также на пресс-конференции отметили культурную значимость праздника для Санкт-Петербурга.

- Для Петербурга праздник корюшки перспективен тем, что наш город становится не только морской и культурной столицей России, но и в какой-то степени гастрономической. - заявил заместитель директора по информатизации и внешним связям Морской академии имени адмирала Сенявина Анатолий Константинов.

Программа Праздника обещает быть насыщенной. Посетителей ожидает традиционная акция «Зарыбление» по запуску мальков в Неву, фотоконкурс «Невская рыбка», спортивные конкурсы по вязанию узлов, мастер-классы по сервировке и много-много корюшки. Музыкальные хэдлайнеры фестиваля - Эдуард Хиль (младший) и группа «Филармония».

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА