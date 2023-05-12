Мигрант задушил жену в Мурино и приехал с признанием к зданию консульства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина приехал в консульство Узбекистана в Петербурге и признался, что убил собственную жену. С признанием он пришел к зданию утром 11 мая. В итоге мигранта отвезли в полицию. Известно, что мужчине 24 года, и у него нет регистрации. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В съемной квартире в Мурино на улице Шувалова полицейские нашли труп 19-летней девушки из Узбекистана. На теле были признаки механической асфиксии – удушения, - рассказал источник.

Следователи сняли отпечатки пальцев, забрали телефон, простыню, окурок и взяли биоматериалы для исследования. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне 15-летний мальчик упал с 60-метровой высоты. Его труп нашли на улице в Калининском районе.