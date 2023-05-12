Станция метро «Пионерская» будет закрыта в Петербурге с 26 июня по 28 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге закрыты станции метро «Чернышевская» и «Ладожская», ограничен вход на «Василеостровскую», а летом этот список пополнится еще и «Пионерской». Там тоже запланирован ремонт. Поэтому пассажирам придется пользоваться другими маршрутами с 26 июня по 28 августа.

- В этот период на станции будут полностью заменены железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов, - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Для удобства петербуржцев в городе запустят три новых автобусных маршрута, которые будут довозить пассажиров до других ближайших станций метро. Желающие смогут воспользоваться 28 автобусными, трамвайными и троллейбусными маршрутами. По будням перевозить пассажиров будет 400 транспортных средств, а на выходных – 330.