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НовостиОбщество12 мая 2023 8:39

Станция метро «Пионерская» будет закрыта в Петербурге с 26 июня по 28 августа

На это время в городе усилят наземный транспорт
Анастасия НУРАДИЛОВА
Станция метро «Пионерская» будет закрыта в Петербурге с 26 июня по 28 августа.

Станция метро «Пионерская» будет закрыта в Петербурге с 26 июня по 28 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге закрыты станции метро «Чернышевская» и «Ладожская», ограничен вход на «Василеостровскую», а летом этот список пополнится еще и «Пионерской». Там тоже запланирован ремонт. Поэтому пассажирам придется пользоваться другими маршрутами с 26 июня по 28 августа.

- В этот период на станции будут полностью заменены железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов, - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Для удобства петербуржцев в городе запустят три новых автобусных маршрута, которые будут довозить пассажиров до других ближайших станций метро. Желающие смогут воспользоваться 28 автобусными, трамвайными и троллейбусными маршрутами. По будням перевозить пассажиров будет 400 транспортных средств, а на выходных – 330.