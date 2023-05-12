770 тысяч туристов посетили Петербург на майских праздниках

На майских праздниках в Петербург приехали около 770 тысяч туристов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург стал одним из популярнейших направлений у туристов на майских праздниках. За первую половину месяца Северную столицу посетили порядка 770 тысяч человек. Об этом 12 мая 2023 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- По данным Смольного, в 2022 году за весь период майских праздников город на Неве посетили около 560 тысяч гостей, - отметили в издании.

За период праздничных дней гостиницы Петербурга оказались загружены на 94 процента. Самая большая нагрузка наблюдалась 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая.

Напомним, что туристический сезон в Петербурге официально стартовал 29 апреля. Он был открыт Фестивалем ледоколов, которые кружили по Неве.

Во время летнего сезона в Петербурге проходит очень много мероприятий. Так, одно из ближайших - Фестиваль тюльпанов. Специально для этого на Елагином острове высадили 170 тысяч луковиц.