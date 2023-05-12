Прокурор потребовал арестовать директора школы Петербурга по делу о вымогательстве денег у учителей

Суд примет решение о мере пресечения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия по поводу меры пресечения подозреваемых по делу о взяточничестве. Накануне в Петербурге были задержаны директор школы и два ее заместителя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Следствие запросило домашний арест для директора школы и одного из ее заместителей. А для второго зама просят арест. Об итогах рассмотрения материалов станет известно позже, - говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, подозреваемые вымогали деньги с учителей, как минимум, три раза. Незаконным способом они «заработали» суммарно 202 тысячи рублей. За это учителям музыки и иностранных языков обещали хорошие условия труда и высокую премию по итогам работы. Было возбуждено уголовное дело и началась проверка.