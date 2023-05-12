Убившего семью из-за квартиры мужчину арестовали на один месяц в Петербурге

Одно из подозреваемых в убийстве арестовали на один месяц. Фото: t.me/SPbGS

Красносельский суд Петербурга арестовал пенсионера, обвиняемого в покушении на убийство. Следователи предполагают, что задержанный мужчина вместе со своим сообщником убил семью из трех человек. Предположительно, они хотели получить квартиру погибших. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Подозреваемый задержан до 9 июня, – уточнили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, осенью 2001 года задержанные убили трех жителей Петербурга. Чтобы получить их квартиру, один из обвиняемых, будучи адвокатом, посетил колонию региона. Там, как стало известно, содержался родственник погибших. Долгими уговорами и обманом, подозреваемый получил согласие на владение жильем. К слову, 10 мая второго фигуранта дела также задержали. Но обвинение не предъявили. Подозреваемый утверждал, что никаких доказательств его причастности к убийству нет. А его адвокат попросил отправить задержанного под домашний арест.

Ранее spb.kp.ru писала, что в Петербурге задержали двух пенсионеров по делу о мошенничестве с квартирой исчезнувших 20 лет назад хозяев.