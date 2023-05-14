СК проверит обращения градозащитников из-за разрушения «Дачи Садалиса». Фото: vk.com/save_sp_burg

В СМИ появились письма градозащитников Петербурга, обращенные к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Активисты, как стало известно, просят главу СК о помощи в сохранении исторического здания «Дача Садалиса» в поселке Песочном. К слову, КГИОП уже три раза пытался лишить его статуса объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

– Председатель российского ведомства поручил провести процессуальную проверку. Кроме того, руководитель регионального комитета должен будет представить доклад о ее промежуточных результатах, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, ход проверки проконтролируют в центральном аппарате ведомства. Напомним, заявления о возможном сносе памятника сперва появились в волонтерской группе «Живой город». Там активисты подробно рассказали о признании исторического здания «Дача Садалиса» объектом культурного наследия.