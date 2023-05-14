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НовостиПроисшествия14 мая 2023 12:56

Криминалисты центрального аппарата СК проверят нарушения при строительстве намывов в Петербурге

Эксперты проведут судебно-экологическую экспертизу
Элеонора КУРЮМОВА
Криминалисты центрального аппарата СК расследуют нарушения при строительстве намывов.

Криминалисты центрального аппарата СК расследуют нарушения при строительстве намывов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава СК России Александр Бастрыкин подключил новых специалистов из центрального аппарата к разбирательству в Петербурге. Проверять нарушения при строительстве намывов в Василеостровском районе предстоит следователям, криминалистам и судебным экспертам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Из-за несоблюдения правил охраны окружающей среды во время берегоукрепительных работ к делу присоединились специалисты центрального аппарата, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении застройщика. В воскресенье, 14 мая он также вместе со следственно-оперативной группой выехал на Васильевский остров. Осмотрев место происшествия, он дал ряд конкретных поручений, в том числе провести судебно-экологическую экспертизу. Кстати, на время ее исполнения все строительные работы приостановят.

Председатель комитета также решил проверить, соблюдает ли обвиняемое ООО миграционное законодательство, а также нормы охранной деятельности.