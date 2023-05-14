Бастрыкин возбудил уголовное дело на одного из застройщиков в Петербурге

Бастрыкин возбудил уголовное дело на застройщика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в СМИ и социальных сетях появились заявления местных жителей об одном из петербургских застройщиков, создающих намыв на Васильевском острове. По их мнению, компания неоднократно нарушала закон в природоохранной сфере. Обеспокоенные экологическим благополучием горожане обратились к главе СК, чтобы разобраться с проблемой. Тот в свою очередь возбудил уголовное дело на недобросовестную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

– Уголовное дело возбудили из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ в Василеостровском районе, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, компания не соблюдала требования к восстановлению намывов в одном из районов города. Следователи также уточнили, что работники причастного к делу застройщика выкладывали береговые укрепления песчаным грунтом. А подобное «высокотехнологичное» решение может привести к превышению разрешенной концентрации опасных веществ в воздухе.

К слову, 14 мая Александр Бастрыкин вместе с оперативной группой выехал на место происшествия, осмотрел его и дал ряд поручений. В частности, провести судебно-экологическую экспертизу, на время которой все строительные работы приостановят.