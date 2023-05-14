Отчаянные парашютисты прыгали с крыши на парковку гипермаркета в Петербурге

Парашютисты прыгали с крыши на парковку гипермаркета. Фото: t.me/spb_top_news

Вечер 13 мая прошел у любителей экстрима из Петербурга с «ветерком». Молодые люди вооружились разноцветными парашютами, смекалкой, адреналином и решили десантироваться с крыши 137-го дома на Приморском проспекте Северной столицы. Приземлялись парни на парковку расположившегося рядом гипермаркета. Естественно, свои развлечения они записывали на видео, которое появилось в телеграм канале «SPB TOP NEWS».

– За столб не зацепились и славно, – нервно порадовалась одна из пользовательниц в комментариях под постом.

К счастью, полет с 26-этажного здания, высота которого около 70-80 метров, у фанатов острых ощущений выдался нормальным. Никто из прыгунов не пострадал. Но повторять подобные эксперименты spb.kp.ru настоятельно не рекомендует. А вот посмотреть на появившееся в Сети видео вполне можно. К слову, развлечения у петербуржцев меняются каждый месяц. Так, в апреле на Неве заметили пару экстремалов с веслами на льдине.