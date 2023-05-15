В суд поступило дело о санитарных нарушениях в МДТ в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству дело об административном правонарушении в отношении Малого драматического театра, который был недавно закрыт из-за ряда санитарных нарушений. Заседание состоится 17 мая 2023 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Представитель Театра в объяснениях поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения. Сообщил, что все уже устранено. Доказательства устранения будут представлены в суде, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что МДТ закрыли из-за ряда санитарных нарушений. Так, во время проверок было обнаружено, что столовая в театре грязная, на столах для приема пищи лежат вещи сотрудников: телефон, ключи и косметика. Разделочные доски для готовой и сырой пищи хранятся вместе, а на продуктах нет маркировки. Помимо этого у многих сотрудников не было сертификатов о прививках.