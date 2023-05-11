«Косметика в столовой и сотрудники без прививок»: Раскрыт список нарушений, из-за которых закрыли МДТ после отмены спектаклей с Козловским

Здание театра опечатали. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В Малом драматическом театре в Петербурге выявили санитарные нарушения. 10 мая Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное дело. На следующий день Объединенная пресс-служба судов опубликовала список выявленных в учреждении нарушений.

- Столовая не убрана, в ней есть дефекты плиточного покрытия пола. Также на столах в столовой хранятся личные вещи сотрудников: телефон, ключи и косметика. Разделочные доски для готовой и сырой пищи хранятся вместе, а на продуктах нет маркировки, - говорится в сообщении ведомства.

Театр закрыли из-за нарушений. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Помимо этого, сотрудники театра не проходили инструктаж о проведении дезинфекционных мероприятий. Специалисты не нашли в учреждении специальные средства, которые уничтожают вирусы.

Много нарушений выявили из-за отсутствующих у персонала прививок. Так, например, 122 сотрудника вообще не предоставили сертификаты о прививках. У семи работников нет справок о вакцинации от кори, хотя прививки должны стоять у 44 специалистов.

15 уборщиков и один дворник не привиты от брюшного тифа. Сотрудники не своевременно проходят осмотры на туберкулез. Кроме этого, в театре неправильно утилизируют медицинские отходы.

В МДТ выявили ряд санитарных нарушений. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В суд для ознакомления с материалами дела приезжал замдиректора театра, но доверенность была оформлена неправильно. Судебное заседание пока не назначено.

Напомним, недавно в МДТ отменили спектакли с Данилой Козловским. Причину зрителям тогда не сообщили. Известно, что ранее актер негативно высказывался о проведении спецоперации на Украине.

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