Останки десяти расстрелянных фашистами мирных жителей нашли в Гатчине. Фото: t.me/sledcom47

В Гатчине 15 мая снова обнаружили костные останки. В этот раз на территории региона нашли захоронение десяти мирных жителей. Специалисты, работающие на месте, предполагают, что они были расстреляны фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

– Сейчас сотрудники правоохранительных органов и криминалисты ведомства работают вместе с участниками поисковых отрядов на месте обнаружения захоронений, – уточнили в пресс-службе СК.

Как сообщили в комитете, в ближайшее время изъятые останки отправят на судебные медико-криминалистические экспертизы. Там эксперты установят возраст, пол и причины, по которым погибли люди.

Ранее spb.kp.ru писала, что на территории Ленобласти нашли 12 захоронений времен возрастом более 70-ти лет.

К слову, поисковые работы в регионе продолжаются.