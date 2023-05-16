Уголовное дело возбудили на петербуржца за попытку убить пациентку больницы из-за ревности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 14 мая пьяный мужчина жестоко избил свою возлюбленную из-за ревности. Женщина попала в больницу, тогда ревнивец пришел и туда и пытался зарезать свою девушку. Мужчину задержали.

- В больнице он не менее трех раз ударил девушку ножом в область туловища и конечностей. Но не смог довести умысел до конца. Его задержали охранники, а женщину спасли от смерти врачи, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и выясняют все обстоятельства случившегося. Они устанавливают причины и условия, которые повлияли на преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сначала мужчина избил свою девушку на глазах у очевидцев прямо в троллейбусе. Оттуда он сбежал, а пострадавшей вызвали скорую.