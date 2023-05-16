Попавший под «Камаз» водитель легковушки погиб на КАД Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жуткая авария произошла на 74 километре кольцевой автодороги Петербурга около 11 часов дня 16 мая. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель «Тойоты Ленд Крузер 100» столкнулся с «Шевроле Спарк», который стоял в третьем ряду. Из-за столкновения вторая машина отлетела под проезжающий мимо «Камаз» с полуприцепом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Водитель «Шевроле Спарк» умер на месте из-за дорожно-транспортного происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне женщина за рулем сбила подростка на велосипеде. 16-летний парень попал в больницу с переломами. Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.